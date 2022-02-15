Почему нельзя есть продукты, содержащие углеводы, с мясом

По её словам, всё перечисленное содержит углеводы. При попадании в желудок вместе с мясом углеводы начинают бродить, что может привести к интоксикации.

Врач порекомендовала есть мясо с овощами, хлеб — с супом, рыбу, в том числе с пюре, картофель, особенно в холодном виде, с овощами — так он не уйдёт жир.

«Любая интоксикация приводит к тошноте, снижению многих функций нашего организма, а тут мы сами устраиваем интоксикацию своему организму», — объяснила Соломатина.

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