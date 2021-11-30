Почему нельзя садиться за руль при повышенной температуре

“Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура — это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание”, — предупредил врач.

В этой связи Звонков призвал не садиться за руль при повышенной температуре — от 37,5 градусов и выше. Он отметил, что до 37,5 состояние человека еще может позволить ему добраться в целости до конечной точки. В то же время, если прослеживается тенденция к росту, то можно садясь за руль иметь 37,2, а добравшись до дому — 38,5 градусов.

Проверять температуру и давление следует каждый раз, когда водитель садиться за руль.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.