Почему нельзя сдерживаться при чихании: у британца разорвалась трахея

У пациента не было отдышки или проблем с глотанием либо голосом, но рентгенография мягких тканей шеи сбоку выявила эмфизему — скопление воздуха в мягких тканях, а последующая КТ шеи и грудной клетки с контрастированием — разрыв трахеи.

После двух дней лечения в отделении мужчину выписали, а контрольная КТ через 5 недель показала полное заживление трахеи и отсутствие признаков эмфиземы.