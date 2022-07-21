Почему нельзя заключать сделки на основании скачанных из интернета договоров

Как отмечается, в таких договорах часто нет точно описанного предмета сделки, приведены устаревшие нормы закона, могут быть прописаны неравномерные условия прав и обязанностей для сторон сделки. В итоге один из участников оказывается в более выигрышных условиях, и это происходит просто из-за нежелания подписантов вникать в существо шаблона.

В «Роскачестве» подчеркнули, что часто жертвой своих ошибок становятся люди, которые при заключении сделки экономят на обращении к юристу, и скачивают шаблонный договор из интернета, в котором подставляют свою информацию и считают, что всё в порядке.

«Огромное количество договоров в интернете (купля-продажа, аренда, оказания услуг) представляют собой шаблоны. По ним теоретически можно работать, но в целом ряде случаев такие «безликие» договоры приведут к проблемам. Большинство договоров рекомендуется составлять строго индивидуально (поставка, мена, дарение, перевозка, транспортная экспедиция и не только), с учётом целей и задач, которые необходимо решить сторонам по договору», — рассказал начальник отдела по защите прав потребителей Роскачества Сергей Солодкий.