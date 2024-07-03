Почему нельзя заряжать смартфон одновременно с просмотром видео

Высокие температуры могут негативно повлиять на работу смартфона, предупредил Руслан Пермяков, заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР. Он отметил, что при таких условиях окружающей среды устройство может не справляться с охлаждением, особенно если пользователь играет или использует ресурсоёмкие приложения, например, видеохостинги.

Для предотвращения перегрева смартфона Пермяков советует избегать использования приложений, которые значительно нагружают процессор, и избегать зарядки устройства на прямых солнечных лучах. Также важно не оставлять смартфон в закрытых и плохо вентилируемых местах, таких как сумки или чемоданы, чтобы обеспечить нормальное теплообменное воздушное потоком.

Если смартфон имеет защиту от перегрева, он автоматически выключится, чтобы предотвратить повреждение. Однако даже после охлаждения перегрев может негативно сказаться на работе аккумулятора, что в худшем случае может привести к деформации батареи и повреждению других компонентов устройства.