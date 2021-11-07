Почему неправильный приём обезболивающих может привести к смерти

Почему неправильный приём обезболивающих может привести к смертиБудьте аккуратнее
Но вместе с тем, доступность обезболивающих приводит к неправильному их применению.
Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, ошибки при приёме подобных средств может привести к смертельному исходу.
Всё дело в том, что бесконтрольное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов вредно несистематичностью. В то время, как принимать их нужно курсами, защищая параллельно слизистую оболочку желудка, люди чаще всего пьют лекарство до момента, когда боль проходит и прекращают.
Заболел сустав, выпили — прошло. Не пьем. Опять заболел, выпили — прошло. И это неправильно! <...> У нас была трагедия, когда от язвенного кровотечения умер 40-летний мужчина, потому что он в огромном количестве принимал нестероидные противовоспалительные препараты.
При этом врач отдельно отметил, что нельзя менять одно средство на другое, а также строго необходимо соблюдать рекомендации от производителя средств.