Почему неправильный приём обезболивающих может привести к смерти

Но вместе с тем, доступность обезболивающих приводит к неправильному их применению.

Как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, ошибки при приёме подобных средств может привести к смертельному исходу.

Всё дело в том, что бесконтрольное употребление нестероидных противовоспалительных препаратов вредно несистематичностью. В то время, как принимать их нужно курсами, защищая параллельно слизистую оболочку желудка, люди чаще всего пьют лекарство до момента, когда боль проходит и прекращают.