Почему невозможно быстро и окончательно выздороветь от COVID-19 с любыми лекарствами

Почему невозможно быстро и окончательно выздороветь от COVID-19 с любыми лекарствамиОбъяснил известный московский врач
Врач объяснил, что с постковидным синдромом трудно бороться из-за обилия симптомов. Главный врач московской больницы №15 имени Филатова, доктор медицинских наук Валерий Вечорко рассказал, почему так сложно бороться с постковидным синдромом, несмотря на наличие всех необходимых лекарств.
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По словам эксперта, «постковид» возникает через 3–12 недель после постановки соответствующего диагноза. Лечение всегда затруднено множеством симптомов, порой пересекающихся.
К примеру, при постковидном синдроме могут проявляться нарушения, связанные с нервной системой: бессонница, усталость, депрессия, внезапнее возбуждение, когнитивные нарушения, головная боль.
В отношении сердечно-сосудистой системы может повышаться давление, учащаться сердцебиение, могут наблюдаться перебои в работе сердца, возможны одышка и отёки на ногах. Со стороны пищеварительной системы возможны тошнота, рвота, диарея.
И всего насчитывается более ста симптомов различной степени выраженности. Но если лечение начато вовремя, тогда опасаться нечего.
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