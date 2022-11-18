Почему невозможно раскрыть прослушку вашего телефона

Эксперт рассказал, что подобное подобное называется «недекларированными техническими возможностями». При этом SIM-карты вообще никак не влияют на прослушку. Причина простая — все устройства идентифицируются именно по заводскому коду. А он, в свою очередь, встроен непосредственно внутрь материнской платы.