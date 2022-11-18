Почему невозможно раскрыть прослушку вашего телефона

Почему невозможно раскрыть прослушку вашего телефонаНе спасёт даже смена SIM-карты
Профессор кафедры безопасности в цифровом мире МГТУ имени Баумана Виталий Вехов рассказал, возможно ли как-то распознать прослушку телефона.
По словам специалиста, это невозможно по ряду причин. Например, и кнопочные телефоны, и современные смартфоны производятся за рубежом.
Агентство национальной безопасности (АНБ) США на заводском уровне устанавливает специальную микросхему, и перепрограммировать её можно только соответствующим программным обеспечением, которое дистанционно может быть использовано только специальными службами.
Эксперт рассказал, что подобное подобное называется «недекларированными техническими возможностями». При этом SIM-карты вообще никак не влияют на прослушку. Причина простая — все устройства идентифицируются именно по заводскому коду. А он, в свою очередь, встроен непосредственно внутрь материнской платы.