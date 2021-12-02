Почему новогодняя елка может спровоцировать головную боль

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Почему новогодняя елка может спровоцировать головную больВсе из-за того, что она содержит в себе аллергены и не только
Издание The Sun, ссылаясь на данные ученых из Великобритании, сообщило, почему живая новогодняя елка может привести к головной боли.
Для того, чтобы выяснить, как новогодние елки влияют на состояние здоровья людей, исследователи из Медицинского университета северных районов штата изучили вырезки с 28 елок разных видов, в том числе иглы и кору.
Как оказалось, опасность елки в том, что она содержит в себе аллергены. Кроме того, ученые отметили, что она также имеет 53 вида плесени. Все это способно спровоцировать у человека головную боль. Аллергики же, в свою очередь, довольно быстро реагируют на аромат растений и травы. У них же елка может привести к кашлю, насморку и даже болям в ушах.
Источник: The Sun