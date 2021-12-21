Почему нужно бороться с повсеместным внедрением сканирования лиц

По мнению специалиста, чем больше пользователи используют системы распознавания лиц, тем более масштабные будут разрабатываться инструменты для тотальной слежки за людьми. В дальнейшем на основании этого могут создаваться списки подозреваемых для расследований.

Ведь эти системы уже сейчас определяют этническую принадлежность, красоту, самочувствие, настроение и даже потенциальную способность зарабатывать деньги. Но главное, по мнению Монтейро в том, что постоянное использование технологий распознавания лиц закрепляет в обществе стереотип о законности этих методов.

«Но самое тревожное то, что использование технологий анализа лиц влияет на то, как они определяют не только личность человека, но и его происхождение, характер и социальную ценность», — подчёркивает эксперт.