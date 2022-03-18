Почему нужно перестать закупать сахар впрок

Его чрезмерное употребление может привести к проблемам с печенью, зубами, костями, и может спровоцировать набери лишнего веса.

К тому же сахар может собираться комками, если хранится в открытой упаковке. От этого продукт портится.

«Это пустые траты денег не на ту еду. Нам нужно набирать энергию не из сахара, а из сложных углеводов: те же самые фрукты, цельнозерновые крупы, цельнозерновой хлеб. Безопасная норма потребления сахара в день на человека — для женщин 30–40 граммов, для мужчины — 50 граммов», — отметила Макиша.

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