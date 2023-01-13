Почему нужно постоянно взвешиваться, даже если вас устраивает ваша внешность

По словам Тутельяна, постоянное взвешивание подскажет, нужно ли скорректировать диету. Чтобы поддерживать нормальный вес, человек должен тратить больше энергии, чем потребляет пищи. Если так происходит, вес либо остаётся в рамках, либо человек худеет.

В противном случае масса тела становится избыточной, что в дальнейшем может привести к ожирению. И если вес растёт, это повод скорректировать калорийность повседневного рациона.

Также отмечается, что вес нужно держать в границах, рекомендованных человеку в зависимости от его роста, возраста, сферы деятельности.

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