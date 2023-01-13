Почему нужно постоянно взвешиваться, даже если вас устраивает ваша внешность

Почему нужно постоянно взвешиваться, даже если вас устраивает ваша внешностьОбъяснил диетолог
Диетолог объяснил важность регулярного взвешивания контролем веса и коррекцией рациона. Главный внештатный диетолог Минздрава РФ, академик РАН Виктор Тутельян объяснил, почему нужно регулярно взвешиваться и контролировать свой вес, даже если кажется, что всё нормально.
Фото: Querysprout.com
По словам Тутельяна, постоянное взвешивание подскажет, нужно ли скорректировать диету. Чтобы поддерживать нормальный вес, человек должен тратить больше энергии, чем потребляет пищи. Если так происходит, вес либо остаётся в рамках, либо человек худеет.
В противном случае масса тела становится избыточной, что в дальнейшем может привести к ожирению. И если вес растёт, это повод скорректировать калорийность повседневного рациона.
Также отмечается, что вес нужно держать в границах, рекомендованных человеку в зависимости от его роста, возраста, сферы деятельности.
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