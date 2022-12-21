Почему о мошенниках всем давно известно, но люди до сих пор попадаются на их уловки

По мнению Сизова, мошенники продолжают обманывать, потому что умеют находить потенциальных жертв и используют очевидные для этих людей бытовые ситуации и информационные повестки.

Из-за этого люди становятся уязвимыми. К примеру, после доставки потенциальной жертве банковской карты, мошенники могут позвонить через 10-15 минут от имени банка якобы для помощи по активации карты и т.п.

Описывать процессы и задавать вопросы злоумышлении могут настолько точно, что человек может растеряться и потерять бдительность.

Также специалист отметил, что мошенники могут обмануть даже людей, информированных на 100%.

«Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно — всегда остаётся вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми», — подчеркнул Сизов.