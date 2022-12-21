Почему о мошенниках всем давно известно, но люди до сих пор попадаются на их уловки

Почему о мошенниках всем давно известно, но люди до сих пор попадаются на их уловкиУмеют убеждать
Руководитель департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов объяснил, почему мошенникам удаётся обманывать людей, несмотря на то, что уловки, которые они применяют, давно известны.
Фото: Сnbc.com
По мнению Сизова, мошенники продолжают обманывать, потому что умеют находить потенциальных жертв и используют очевидные для этих людей бытовые ситуации и информационные повестки.
Из-за этого люди становятся уязвимыми. К примеру, после доставки потенциальной жертве банковской карты, мошенники могут позвонить через 10-15 минут от имени банка якобы для помощи по активации карты и т.п.
Описывать процессы и задавать вопросы злоумышлении могут настолько точно, что человек может растеряться и потерять бдительность.
Также специалист отметил, что мошенники могут обмануть даже людей, информированных на 100%.
«Полностью обезопасить себя от схем мошенников практически невозможно — всегда остаётся вероятность совпадения факторов, когда люди становится максимально уязвимыми», — подчеркнул Сизов.