Почему омикрон-штамм COVID-19 не могли искусственно вывести в лаборатории — отвечает эксперт-вирусолог

Там минимум 15 аминокислотных замен в рецептор-связывающем домене. Я не понимаю зачем их искусственно туда напихивать, если у кого-то была цель сделать мягкий штамм вируса, чтобы им все проиммунизировались. Ну и, наконец, зачем такому благородному учёному таиться от всех, если он это сделал в качестве вакцины?