Почему омикрон-штамм COVID-19 не могли искусственно вывести в лаборатории — отвечает эксперт-вирусолог

Почему омикрон-штамм COVID-19 не могли искусственно вывести в лаборатории — отвечает эксперт-вирусологИ его слова звучат вполне убедительно
О том, почему новейший омикрон-штамм не мог быть искусственно выведен, рассказал член-корреспондент РАН вирусолог Сергей Нетёсов. По словам эксперта, объясняется это хотя бы тем, насколько большим количеством мутаций обладает свежий вариант коронавируса.
Там минимум 15 аминокислотных замен в рецептор-связывающем домене. Я не понимаю зачем их искусственно туда напихивать, если у кого-то была цель сделать мягкий штамм вируса, чтобы им все проиммунизировались. Ну и, наконец, зачем такому благородному учёному таиться от всех, если он это сделал в качестве вакцины?
При этом он также подметил, что последствия мутаций в рецептор-связующем домене вируса очень сложно предугадать. По крайней мере, без многократной экспериментальной проверки. И это Нетёсов назвал ещё одной причиной, почему омикрон-штамм — никакой не искусственно созданный.