Почему омикрон-штамм COVID-19 заразнее предыдущих

Ответить на этот вопрос взялись специалисты из Японии. Они провели ряд исследований, которые показали, что омикрон устойчивее предшественников. В том числе за счёт того, что он может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше.

На поверхностях пластика и кожи варианты альфа, бета, дельта и омикрон удерживались более чем в два раза дольше, чем уханьский тип, и сохраняли заразность более 16 часов на поверхности кожи. Исследователи

Стоит, правда, отметить, что большинство экспертов заявляют, что новая мутация COVID-19 протекает куда легче, чем альфа, бета и дельта.