Почему омикрон-штамм COVID-19 заразнее предыдущих

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Почему омикрон-штамм COVID-19 заразнее предыдущихОказывается, всё дело в его «выживаемости»
Практически сразу после появления омикрон-штамма коронавируса, специалисты начали говорить о его большей заразности, чем у прочих мутаций инфекции. Но почему это так?
Ответить на этот вопрос взялись специалисты из Японии. Они провели ряд исследований, которые показали, что омикрон устойчивее предшественников. В том числе за счёт того, что он может задерживаться на пластиковых поверхностях и коже человека дольше.
На поверхностях пластика и кожи варианты альфа, бета, дельта и омикрон удерживались более чем в два раза дольше, чем уханьский тип, и сохраняли заразность более 16 часов на поверхности кожи. Исследователи
Стоит, правда, отметить, что большинство экспертов заявляют, что новая мутация COVID-19 протекает куда легче, чем альфа, бета и дельта.
Источник: BioRxiv