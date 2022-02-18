Почему омикрон-штамм коронавируса чаще приводит к болезням желудка, а не насморку

Специалист призвал обращать внимание на такие симптомы — они могут говорить о заражении. Но изолированные симптомы не исключают того, что вирус будет находиться в верхних дыхательных путях.

Так российский специалист прокомментировал слова своего зарубежного коллеги профессора Тима Спектора из организации ZOE Covid Symptom Study, который, описывая 6 скрытых симптомов омикрон-штамма, допустил, что этот вариант может оседать не в носу, а в кишечнике. При этом будет только кишечная симптоматика: тошнота рвота боль в животе и вздутие, изжога, диарея

«Может быть недомогание, но с преобладанием в области живота. При этом кашля нет, температуры нет, такое может быть. Однако вирус попадает всё равно через верхние дыхательные пути и там размножается. Может быть такое, что при лёгком течении человек не заметит начальных симптомов, потом у него живот заболит, ещё пройдёт день, он сдаст ПЦР-тест и теоретически возможно, что у него вирусовыделение прекратится из верхних дыхательных путей», — отметил Крючков.

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