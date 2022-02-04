Почему омикрон-штамм вредит здоровью меньше остальных видов коронавируса

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Почему омикрон-штамм вредит здоровью меньше остальных видов коронавирусаБлагодаря коллективному иммунитету
Учёные из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля связали меньшую патогенность — влияние на здоровье человека — омикрон-штамма с формированием коллективного иммунитета в силу предыдущих волн пандемии.
Исследование касалось населения Южной Африки, где «Омикрон» был впервые обнаружен. По мнению специалистов, «Омикрон» вредит здоровью людей меньше, чем другие штаммы, не потому, что менее опасен, а в силу того, что к осени 2021 года большая часть населения Южной Африки была вакцинирована или переболела другими вариантами коронавируса.
Этим объясняется и более лёгкая симптоматика при заболевании «Омикроном». Как предполагают учёные, это является признаком прорывных инфекций у людей с сильным иммунитетом, который способен противостоять патогенности омикрон-штамма.
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Источник: Lenta.ru