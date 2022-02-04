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Почему омикрон-штамм вредит здоровью меньше остальных видов коронавируса

Благодаря коллективному иммунитету
Учёные из Гарвардской медицинской школы и Массачусетской больницы общего профиля связали меньшую патогенность — влияние на здоровье человека — омикрон-штамма с формированием коллективного иммунитета в силу предыдущих волн пандемии.
Почему омикрон-штамм вредит здоровью меньше остальных видов коронавируса

Исследование касалось населения Южной Африки, где «Омикрон» был впервые обнаружен. По мнению специалистов, «Омикрон» вредит здоровью людей меньше, чем другие штаммы, не потому, что менее опасен, а в силу того, что к осени 2021 года большая часть населения Южной Африки была вакцинирована или переболела другими вариантами коронавируса.

Этим объясняется и более лёгкая симптоматика при заболевании «Омикроном». Как предполагают учёные, это является признаком прорывных инфекций у людей с сильным иммунитетом, который способен противостоять патогенности омикрон-штамма.

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Источник: Lenta.ru
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