Почему «Омикрон» вряд ли вытеснит «Дельту»

По словам эксперта, у этих штаммов разная антигенность, поэтому иммунитет, приобретённый после перенесения «Омикрона», через время после выздоровления вряд ли будет эффективен против дельта-штамма или похожих на него. При этом те антитела, которые вырабатываются против «Омикрона», малоэффективны против «Дельты». Зато высокие титры антител против «Дельты» эффективны от омикрон-штамма. Альховский подчеркнул, что по этой причине рано говорить о вытеснении «Омикроном» «Дельты» и других штаммов.

«Как это работает в обратную сторону, пока неясно. Видимо, высокие титры антител против "Омикрона" также способны нейтрализовать "Дельту", но насколько эта защита эффективна и долговременна, пока не известно», — отметил он.

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