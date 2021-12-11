Почему опасно хранить новогодние салаты в холодильнике

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Почему опасно хранить новогодние салаты в холодильникеИ в каком виде их лучше оставлять на ночь
Новый год всё ближе. А это значит, что в сети появляется всё больше советов о том, как сохранить своё здоровье в праздничный период.
Так, например, российский врач-диетолог Елена Соломатина рекомендовала не хранить заправленные новогодние салаты после застолья. В том числе и в холодильнике.
До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато. Всё будет зависеть от чувствительности организма. Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребёнка может организм и не справиться, поэтому зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?
При этом специалист всё же поделилась советами о том, как избежать неприятных последствий, если всё же решитесь порадовать себя салатом на следующий день после Нового года:
- Необходимо следить за салатами в новогоднюю ночь. Убирать их в холодильник, если семья собралась гулять, а не оставлять на столе.
- Отправлять салаты в холодильник на ночь без заправки. Тогда они точно простоят до утра.
Источник: Lenta.ru