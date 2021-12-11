Почему опасно хранить новогодние салаты в холодильнике

До утра в холодильнике простоять может, но мало кто с утра встает после новогодней ночи, дай бог к вечеру, а это уже чревато. Всё будет зависеть от чувствительности организма. Взрослый здоровый организм, может, и справится, а вот у пожилого или ребёнка может организм и не справиться, поэтому зачем создавать лишнюю нагрузку на наш организм после новогодней ночи?