Почему опасно лечить детей от коронавируса без обращения к врачу

Врач рассказала, что не нужно сбивать температуру тела, пока она не достигнет 38,5 градусов, так как это защитная функция организма. Исключение — если ребёнок плохо переносит температуру, у него на высокую температуру были судороги или есть черепно-мозговые травмы в анамнезе, тогда сбивать её нужно с 38 градусов.

Михайлова предупредила о вреде антибиотиков при коронавирусе, потому что антибактериальные препараты бесполезны для лечения вируса. Не лучшее решение — использование горчичников из-за того, что они могут обжечь детскую кожу или дать нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это же касается и ингаляций — ребёнок может просто вылить кастрюлю на себя.

Одним из важных симптомов коронавируса у детей является кашель. «При наличии кашля, важно выбрать правильный препарат для его лечения, для этого следует обратиться к врачу. Это зависит от характера кашля. Если у ребёнка влажный, то нельзя применять препараты, подавляющие кашлевой рефлекс. Это может спровоцировать накопление мокроты в лёгких и привести к тяжелым осложнениям болезни», — подчеркнула врач.

Она также отметила, что любые препараты должен выбрать врач, поэтому лечение на дому недопустимо.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.