Почему опасно покупать доступ к нейросети ChatGPT через Telegram

Мошенники предлагают подписку на безлимитный доступ к нейросети без ограничения по количеству запросов, с продвинутым пониманием русского языка и «модифицированным» кодом с обновлёнными базами без регистрации с помощью СМС и использования VPN.

Всё это приводит к потере денег — мошенники присылают ссылку на бот, но на обычный, к тому же бесплатный.