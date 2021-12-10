Почему опасно заряжать смартфон ночью

По словам эксперта, дело в зарядных устройствах, которые могут выйти из строя в результате короткого замыкания. И если устройство остаётся без контроля, это может привести к трагичным последствиям.

Чтобы избежать подобных проблем, Муреева порекомендовала использовать комплектные зарядные устройства и заряжать смартфон в течение дня, не отставляя его без присмотра. При этом она отметила, что в современных смартфонах установлены контроллеры заряда, поэтому аккумуляторы защищены от перегрева и порчи.