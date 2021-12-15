Почему от просмотра "Тик-Тока" нельзя оторваться

В настоящее время TikTok имеет около миллиарда активных пользователей ежемесячно и является самой затягивающей из всех социальных сетей. Алгоритмы определяют ваши предпочтения в течение очень короткого периода времени благодаря интенсивности сигналов, которые они улавливают в концентрированном виде.



“Слитый” в NY Times документ объясняет, что в стремлении к росту числа ежедневных активных пользователей TikTok решил оптимизировать два тесно связанных показателя при просмотрах видео. Во-первых, возвращается ли пользователь к одному и тому же типу контента. А во-вторых, как долго они смотрят конкретное видео по сравнению с видео из других категорий.



В документе говорится, что время просмотра - не единственный фактор, который учитывает TikTok. В документе приводится примерное уравнение того, как оцениваются видео, в котором прогнозы, основанные на машинном обучении, и фактическое поведение пользователей суммируются. Там же подробно показано, как компания настраивает свою систему для выявления и использование "приманок для лайков" (видео, предназначенные для игры с алгоритмом путем явной просьбы людей поставить им лайк).



TikTok отличается от других соцсетей тем, что он не полагается на знание того, кто ваши друзья, когда решает, какой контент разместить перед вами. Вместо этого алгоритмы TikTok выясняют, что именно привлекает вас.



ИИ очень хорошо разбирается в том, что вы действительно хотите увидеть, и затем подает это вам. Но помимо этого, алгоритмы также понимают, что пользователю вскоре может наскучить постоянный просмотр одного и того же материала. Поэтому алгоритмы начнут тестировать связанный, но разный контент, чтобы увидеть, нравится ли вам это.