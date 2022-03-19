Почему отказ от завтрака грозит ранним развитием старческого слабоумия

Исследование проводилось в течение 6 лет. За этот период было обнаружено, что у тех участников, которые не завтракали, старческое слабоумие встречалось в 4 раза чаще независимо от пола и возраста. При этом была обнаружена связь развития деменции и перекусов, заменяющих полноценный приём пищи. Риск развития слабоумия увеличивался у таких людей в 2,7 раза.

К подобным опасностям специалисты отнесли злоупотребление солью и отсутствие сбалансированного рациона.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.