Почему отказ от завтрака грозит ранним развитием старческого слабоумия

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Почему отказ от завтрака грозит ранним развитием старческого слабоумияНезависимо от пола и возраста
Японские учёные в ходе исследования с участием 525 человек старше 65 лет выяснили, что отказ от завтрака повышает риск развития старческого слабоумия в 4 раза.
Исследование проводилось в течение 6 лет. За этот период было обнаружено, что у тех участников, которые не завтракали, старческое слабоумие встречалось в 4 раза чаще независимо от пола и возраста. При этом была обнаружена связь развития деменции и перекусов, заменяющих полноценный приём пищи. Риск развития слабоумия увеличивался у таких людей в 2,7 раза.
К подобным опасностям специалисты отнесли злоупотребление солью и отсутствие сбалансированного рациона.
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