Почему отключение GPS-спутников над Россией — плохая идея

Так, эксперт и главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров рассказал, что отключение спутников не имеет особого смысла. Не в последнюю очередь в связи с тем, что эта затея затронет множество других стран.

По словам Гусарова, отключение одной определённой страны невозможно чисто технически. Если всё же будет решено отключить спутники над территорией России, то пострадает около половины земного шара.

Вместе с тем специалист отметил, что отечественные самолёты хоть и используют GPS, они не зависят от системы. Она лишь дополнительно помогает пилотам при ориентировании.