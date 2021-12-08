Почему пауки "Чёрная вдова" настолько опасны

Точная структура нервно-паралитического вещества, входящего в состав яда (α-латротоксина) была ранее неизвестна, однако силами исследователей из Вестфальского университета имени Вильгельма он был детально изучен.



Чтобы разобраться со структурой этого токсина, немецкие ученые обратились к технологии криоэлектронной микроскопии, суть которой в помещении образцов токсина в жидкий азот. Это позволяет сделать несколько сотен снимков белков, входящих в структуру токсина и детально их изучить.



Новая информация позволит понять порядок действий для дальнейших исследований того, как α-латротоксин сможет применяться в медицине, а также разработать новое противоядие.