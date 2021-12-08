Почему пауки "Чёрная вдова" настолько опасны

Почему пауки "Чёрная вдова" настолько опасныИ где можно использовать их яд
При попадании яда Черной вдовы в организм нейротоксин распространяется по лимфатической системе человека, в результате чего возникает судорога мышц живота, рвота, обильное потоотделение и жажда. Однако при правильном лечении болезнь, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Однако случаи, когда яд Черной вдовы приводил к смерти, вызывают споры об их правдивости.
Точная структура нервно-паралитического вещества, входящего в состав яда (α-латротоксина) была ранее неизвестна, однако силами исследователей из Вестфальского университета имени Вильгельма он был детально изучен.
Чтобы разобраться со структурой этого токсина, немецкие ученые обратились к технологии криоэлектронной микроскопии, суть которой в помещении образцов токсина в жидкий азот. Это позволяет сделать несколько сотен снимков белков, входящих в структуру токсина и детально их изучить.
Новая информация позволит понять порядок действий для дальнейших исследований того, как α-латротоксин сможет применяться в медицине, а также разработать новое противоядие.