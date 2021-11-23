Почему ПЦР-тесту нельзя на 100% доверять при проверке на COVID-19

Почему ПЦР-тесту нельзя на 100% доверять при проверке на COVID-19Все дело в местоположении вируса в организме
По словам Нетесова, единоразовый отрицательный ПЦР-тест нельзя считать гарантией выздоровления от коронавируса.
Дело в том, что проба на ПЦР, взятая из носоглотки, определяет наличие вируса в носоглотке. Оттуда, как известно, вирус довольно быстро уходит: он может оказаться в легких, в крови, в кишечнике
По его мнению, следует сдавать ПЦР два раза с интервалом примерно в три дня. А когда ПЦР в носоглотке окончательно стал отрицательным, можно проверить ПЦР в крови. Это станет дополнительной гарантией, что коронавируса в организме нет.
В конце Нетесов предупредил, что важно не забывать о риске повторного заражения. По его словам, снизить вероятность заболевания и предотвратить тяжелое течение COVID-19 можно с помощью вакцинации.
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