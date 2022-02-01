Почему ПЦР-тест некоторых заражённых COVID-19 показывает отрицательный результат

Почему так происходит, решил рассказать врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам специалиста, в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат даже у больных, так как в качестве образца для исследования было взято недостаточное количество материала.

Ещё одним вариантом Тимаков назвал ситуацию, при которой, возбудитель болезни мог успеть покинуть носоглотку, переместившись дальше вглубь организма.

На фоне этого инфекционист напомнил о том, что стоит быть аккуратнее при проявлении симптомов заражения.