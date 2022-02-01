Почему ПЦР-тест некоторых заражённых COVID-19 показывает отрицательный результат

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Почему ПЦР-тест некоторых заражённых COVID-19 показывает отрицательный результатУвы, от этого никто не защищён
Оказалось, что многие люди сталкиваются с ситуацией, когда ПЦР-тест показал отрицательный результат, но при этом они оказались заражёнными коронавирусом.
Почему так происходит, решил рассказать врач-инфекционист Евгений Тимаков. По словам специалиста, в некоторых случаях ПЦР-тест показывает отрицательный результат даже у больных, так как в качестве образца для исследования было взято недостаточное количество материала.
Ещё одним вариантом Тимаков назвал ситуацию, при которой, возбудитель болезни мог успеть покинуть носоглотку, переместившись дальше вглубь организма.
На фоне этого инфекционист напомнил о том, что стоит быть аккуратнее при проявлении симптомов заражения.
При предыдущих штаммах от десяти дней до трёх недель человек был заразен, в зависимости от тяжести состояния. А у детей из кишечника вирус в активной форме выделялся более месяца. На омикрон я этих исследований еще не видел.
Евгений Тимаков
Источник: Радио Sputnik