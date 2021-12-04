Почему переход только на растительную пищу не поможет похудеть

По словам специалиста, т.н. здоровая еда, в том числе альтернативное мясо, замедляет метаболизм, поэтому ухудшается общий обмен веществ, из-за чего человек начинает интенсивно набирать лишний вес. Для нормального состояния необходим белок животного происхождения.

Кроме этого, у людей, увлекающихся вегетарианством, может начаться саркопеническое ожирение, при котором избыток жировой ткани сочетается с потерей мышечной массы и человек становятся «рыхлым».

«На бесконечном "здоровом" питании, при отказе от белка люди становятся "рыхлыми": вес у них вроде небольшой, но объём жировой ткани может находиться на уровне ожирения, потому что мышцы "погорели". При этом у человека индекс массы тела может быть в норме», — предупредил эксперт.