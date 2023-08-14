Почему пить много кваса — опасно для здоровья

С одной стороны, квас содержит лакто- и бифидобактерии, которые благотворно влияют на организм. Однако с другой, в напитке присутствует высокое содержание сахара, что может стать причиной набора лишнего веса и даже развития сахарного диабета.

Гинзбург рекомендует здоровым людям употреблять квас в ограниченных количествах. Оптимальной дозой, по его мнению, будет один стакан напитка в день, причём лучше всего после приёма пищи.

Если говорить о блюдах, таких как окрошка на квасе, то стоит ограничиться одной порцией в день.

Кроме того, диетолог предостерег от употребления кваса людям с заболеваниями желудка. Органические кислоты, содержащиеся в напитке, могут раздражать слизистую оболочку желудка, что усугубляет симптомы гастрита или язвенной болезни.