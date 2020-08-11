Почему PlayStation 5 будет дороже Xbox Series X?

Так, если верить публикации интернет-ресурса Wccftech, японская консоль будет менее доступной, чем новый Xbox. Связано это с тем, что Microsoft имеет достаточно финансовых средств для того, чтобы покрывать убытки от продажи новой консоли по цене ниже себестоимости, в то время как Sony похвастаться подобным не может. Именно поэтому Microsoft придерживается выжидательной позиции, которая продлится ровно до тех пор, пока цена на PlayStation 5 не будет объявлена - сразу же после этого будет озвучено, что новый Xbox Series X стоит дешевле.

По данным интернет-инсайдера, знакомого с ситуацией, Microsoft намерена использовать накопленные ресурсы для того, чтобы переманить к себе тех игроков, которые не гонятся за эксклюзивами PlayStation. Таким образом, вполне возможно, что именно в грядущем консольном поколении разработчики Windows смогут вернуть себе потерянные во времена PlayStation 4 и Xbox One позиции.