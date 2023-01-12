Почему подменный корабль полетит к МКС без пилотов

Особенность полёта в том, что новый корабль будет отправлен к МКС в беспилотном режиме. Если запуск будет организован таким образом, то состоится 20 февраля 2023 года. Будут доставлены грузы на станцию.

Но если примут решение о пилотируемом запуске, аппарат придётся отправлять с одним космонавтом. Для этого предстоит разработать сопроводительную документацию, тренировать космонавта и, главное, дорабатывать корабль. Тогда запуск состоится не раньше начала марта.

«После возникновения нештатной ситуации с кораблём "Союз МС-22" на станции обсуждались два варианта запуска корабля "Союз МС-23" — в пилотируемом режиме с одним космонавтом или беспилотном режиме», — отметил глава «Роскосмоса».