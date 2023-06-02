Почему покупать антидроновое ружьё без подготовки — это плохая идея

В России начали продавать антидроновые ружья, но военный эксперт Василий Дандыкин предупреждает о рисках и отмечает, что такое оружие необходимо использовать с осторожностью.

Работа с антидроновыми ружьями требует специальной подготовки, и неправильное использование может привести к серьёзным последствиям. По словам специалиста, беспилотники могут представлять опасность для тех, кто неумело обращается с устройствами для их сбития.

К тому же необученный человек с таким ружьём не справится. А потому массовая их продажа — просто очередной способ выкачки денег из людей. Примерно как то, когда за огромные деньги продавали военную форму во время частичной мобилизации.

Он также объяснил, что подобные девайсы отключают беспилотники путём воздействия электромагнитного излучения.