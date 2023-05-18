Почему покупать мясо на ярмарках опасно

По словам Ковалёва, покупка продуктов на рынках — это своеобразная лотерея. Продавцы часто не имеют сертификатов качества на свои товары. Они могут нарушать правила хранения продуктов и в результате мясо может испортиться.

Самое опасное — это мясо, купленное на ярмарке. Оно может быть заражено паразитами, которые вызывают болезнь под названием «трихинеллез».

Если мясо продаётся в магазине, то оно проходит множество проверок на качество. А вот происхождение мяса с рынка никто не знает. Нельзя быть уверенным, в каких условиях выращивали животное, как его забили и как хранили мясо.

Чтобы не заразиться паразитами, эксперты советуют отказаться от мяса домашних и диких животных, если его безопасность не подтверждена. Они также советуют требовать от продавцов документы на мясо и проверять, есть ли на нём клеймо.