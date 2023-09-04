Почему покупка AirPods Pro с USB-C ещё более бессмысленна, чем iPhone 15

Однако, как сообщает журналист Bloomberg Марк Гурман, кроме нового порта никаких других аппаратных изменений в наушниках не предвидится.

Это ставит потребителей перед дилеммой. В то время как в iPhone 15 ожидаются и другие нововведения, в AirPods Pro новый USB-C порт станет единственным апдейтом.

Следовательно, «инвестиции» в новую версию наушников кажутся ещё более сомнительными, чем покупка нового iPhone.

Гурман также отмечает, что новые функции для AirPods Pro всё же появятся, но они будут программного характера и реализованы в рамках iOS 17. Кроме того, в ближайшем будущем ожидаются улучшения в плане слуховых аппаратов. Однако эти обновления не компенсируют отсутствие аппаратных новшеств.