Почему после коронавируса выпадают волосы

Так, специалист сообщила, что происходит это ввиду сильнейшей интоксикации организма после лечения коронавирусной инфекции, в частности антибактериальной, иммуномодулирующей и антивирусной терапии. В то же время, при равномерном выпадении волос по всей поверхности головы можно говорить о влиянии самого вируса. Дело в том, что он токсически воздействует на кровеносные сосуды, расположенные рядом с фолликулом волоса.

Помимо прочего специалист поделилась, что гнездовое выпадение волос может быть следствием нарушения функционирования иммунной системы, тогда как ишемическое выпадения волос, для которого характерно нарушение кровообращения в росте самого волоса — с тяжелым течением болезни.

“Еще один вид выпадения волос — так называемая аногенная алопеция, или тотальное выпадение волос. Когда волосы выпадают по всему телу. Причиной такой алопеции является все та же интоксикация. Как, к примеру, у онкобольных при получении химиотерапии”, — поделилась Шаманская.