Наука и технологии
07:54, 12 мая 2023
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Почему пожилым людям опасно для здоровья есть сосиски

И что делать, если очень сильно хочется?

А вы знали, что сосиски могут быть опасными для пожилых людей? Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова предупредила об этом во время недавнего интервью для «Москвы 24».

Солёные и полные добавок, сосиски могут нанести серьёзный ущерб здоровью пожилых людей, особенно тем, кто страдает проблемами с сердцем и давлением.

Сердечная недостаточность — обычное состояние в пожилом возрасте и большое количество соли в сосисках может усугубить ситуацию. «Сосиски не очень подходят для ежедневного употребления», — предупредила Дианова.

Но что насчёт всех этих добавок? Дианова отметила, что они наносят удар по печени и поджелудочной железе, особенно у людей старшего возраста.

Если мысли о том, чтобы полностью отказаться от сосисок, приводят вас в уныние, специалист предложила компромисс: выбирайте сосиски с минимальным количеством добавок и ограничьтесь одной-двумя в неделю.

Источник:Lenta.ru
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