Почему при Альцгеймере теряется память

По их словам, это, в свою очередь, влияет на память и другие когнитивные функции. Сообщается, что свежее открытие специалистов потенциально способно помочь определить причины смертельно опасного нейродегенеративного заболевания.

Судя по опубликованной научной работе, при повышении уровня тау, снижается исключительно передача высокочастотных сигналов. В то же время время передача низкочастотных сигналов остаётся в этот момент неизменной.

Учитывая, что именно высокочастотные сигналы чаще всего участвуют в когнитивных функциях и управлении движением, становится ясно, почему при болезни Альцгеймера люди сталкиваются с проблемами когнитивного типа.