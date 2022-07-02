Почему при входе в метро нужно снимать солнцезащитные очки

Врач подчеркнула, что солнцезащитные очки хороши для защиты от активного Уф-излучения, зимой — для отражения света от снега. Но в тёмном помещении или метро такие очки лучше снимать, потому что из-за них напрягаются глаза.

Также специалист обратила внимание, что солнцезащитные очки можно носить в пасмурную погоду. В такие дни может создаться ощущение ложной защищённости — облака ослабляют ультрафиолетовое излучение солнца, но не поглощают его полностью.

«Не надо ассоциировать солнцезащитные очки только с летним солнечным днём. Зимой, хотя солнце не очень активно, очки могут защитить глаза от яркого отражённого света снега, а летом обеспечить комфорт за счёт затемнения и безопасность за счёт наличия УФ-фильтра при повышенной солнечной активности. Единственный момент, когда очки лучше снять — находясь в тёмном помещении, в том числе и в метро. Смена освещения приведёт к снижению видимости. Затемнённые линзы вынуждают напрягать глаза, чтобы рассмотреть окружающие предметы», — рассказала Татьяна Елисеева.

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