Почему при всех характеристиках американских ЗРК Patriot они не помогут армии Украины

Почему при всех характеристиках американских ЗРК Patriot они не помогут армии УкраиныОбъяснил военный эксперт
Военный историк, аналитик Юрий Кнутов выразил мнение, что НАТО не сможет в скором времени развернуть на Украине зенитные ракетные системы (ЗРК) Patriot в полной мере.
Фото: Spectator.sme.sk
По словам Кнутова, украинских военных в краткие сроки смогут лишь «примитивно натаскать» на использование этих систем, но не полноценно выучить. Также эксперт отметил, что для обслуживания этих ЗРК необходимо от 70 до 90 человек. Это сложные системы, поэтому в боевых действиях придётся так или иначе участвовать натовским военным.
По мнению Кнутова, таким образом НАТО будет напрямую участвовать в боевых действиях.
«То, что американцы сейчас планируют обучить украинских военных где-то за месяц или за два, — это будет лишь примитивное натаскивание, которое не позволит им владеть такой сложной системой в совершенстве», — заявил Кнутов.