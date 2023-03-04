Почему произошла авария новейшей космической ракеты США

Причина аварии — разрушение стенки камеры сгорания двигателя верхней ступени, повлекшее отключение двигателя. К этому привело закипание части керосина из-за закупорки инжектора и замедления прохождения топлива через охлаждающий канал двигателя.

Специалисты, проводившие расследование считают, что дополнительным фактором стало первоначальное нагревание керосина из-за солнечной погоды в день запуска. Вторым фактором, приведшим к аварии, считают эрозию термопокрытия в камере сгорания, зафиксированную непосредственно перед запуском ракеты.