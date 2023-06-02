Почему рак способен противостоять химиотерапии

И это многое объясняет. Например, почему раковые клетки становятся устойчивыми к химиотерапии, которая направлена на повреждение ДНК.

Исследование показало, что антиоксидантные ферменты, используемые клеткой для борьбы с активными формами кислорода, перемещаются в ядро и предотвращают повреждение ДНК.

Один из таких ферментов, PRDX1, также помогает восстанавливать повреждения, регулируя доступность аспартата, необходимого для синтеза нуклеотидов. Данное открытие позволяет понять, почему раковые клетки могут стать устойчивыми к определённым лекарствам и может иметь важное значение для разработки новых подходов к лечению рака.