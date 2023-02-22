Почему «Роскосмос» запретил российским космонавтам перейти на американский корабль со сломанного «Союз МС-22»

По словам Крикалева, это несло для экипажа дополнительные риски. Чтобы разместить на Crew Dragon непредусмотренное количество людей, пришлось бы изменить компоновку корабля. Поэтому было необходимо провести анализ устойчивости и управляемости корабля, а также тщательно проанализировать риск для космонавтов.

В итоге и российская, и американская стороны пришли к выводу, что оптимальный вариант — размещение кресла американского члена экипажа «Союза МС-22» Фрэнка Рубио на Crew Dragon.