Почему «Роскосмос» запретил российским космонавтам перейти на американский корабль со сломанного «Союз МС-22»Объяснил представитель российского ведомства
«Роскосмос» запретил российским космонавтам перейти на американский корабль со сломанного «Союз МС-22» из-за рисков для экипажа. Директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев рассказал, почему ведомство отказалось от размещения космонавтов на американском корабле Crew Dragon при пересадке экипажа с повреждённого российского корабля «Союз МС-22».
Фото: Blogs.nasa.gov
По словам Крикалева, это несло для экипажа дополнительные риски. Чтобы разместить на Crew Dragon непредусмотренное количество людей, пришлось бы изменить компоновку корабля. Поэтому было необходимо провести анализ устойчивости и управляемости корабля, а также тщательно проанализировать риск для космонавтов.
В итоге и российская, и американская стороны пришли к выводу, что оптимальный вариант — размещение кресла американского члена экипажа «Союза МС-22» Фрэнка Рубио на Crew Dragon.
Американцы предлагали посмотреть вариант возврата всех членов экипажа на корабле, потому что теоретически это возможно. Но практически начали смотреть, что это за собой повлечёт, и это тоже, на самом деле, достаточно рискованная операция. Поэтому, с точки зрения минимизации рисков, распределили экипаж так, как распределили.