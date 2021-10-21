Почему России будет выгодно начать майнить криптовалюты на нефтяных месторождениях

Российские нефтедобывающие компании предложили начать «криптодобычу» на принадлежащих им месторождениях нефти. Такое предложение было сделано в связи с популярностью этой валюты в мире, а также из-за полного запрета майнинга в Китае. Их предложение, на основании соответствующего письма, уже изучают ЦБ, Минпромторг и Минцифры.

Добывать криптовалюту планируют с помощью попутного нефтяного газа, который хотят использовать для выработки необходимого объёма электроэнергии. Попутный нефтяной газ — это побочный продукт добычи нефти.

Предложение нефтяников оценил российский экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По словам эксперта, в России будет свой крипторубль. потому что эта валюта популярна и государство будет её контролировать. Поэтому предложение нефтяных компаний не лишено смысла.

«В моменте, то есть здесь и сейчас, Центробанк может закрыть глаза на майнинг, пусть они — нефтяные компании — "развлекаются". Но, в принципе, все страны, включая США, Китай и Россию, идут к тому, что неконтролируемые криптовалюты будут запрещены. Ни одно нормальное государство не может допустить, чтобы на его территории, помимо официальной валюты, ходили какие-то другие бесконтрольные валюты. Поэтому у нас скоро будет только свой крипторубль», — считает Зубец.

К тому же, по его мнению, это может стать выгодным бизнесом, если российские нефтедобывающие компании действительно получат разрешение на майнинг криптовалют. Кроме того, стоимость электроэнергии, необходимой для криптодобычи, в Европе дороже, чем в России — это показал последний кризис. А оборудование для оценки и просчёта алгоритмов для занятия майнингом становится всё более энергоёмким. «Если майнить криптовалюту, то лучше это делать в России», — резюмировал эксперт.