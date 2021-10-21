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Почему России будет выгодно начать майнить криптовалюты на нефтяных месторождениях

Такую перспективу оценил российских эксперт
Российский экономист оценил, насколько выгодно и имеет ли смысл добывать криптовалюту на российских нефтяных месторождениях.
Почему России будет выгодно начать майнить криптовалюты на нефтяных месторождениях

Российские нефтедобывающие компании предложили начать «криптодобычу» на принадлежащих им месторождениях нефти. Такое предложение было сделано в связи с популярностью этой валюты в мире, а также из-за полного запрета майнинга в Китае. Их предложение, на основании соответствующего письма, уже изучают ЦБ, Минпромторг и Минцифры.

Добывать криптовалюту планируют с помощью попутного нефтяного газа, который хотят использовать для выработки необходимого объёма электроэнергии. Попутный нефтяной газ — это побочный продукт добычи нефти.

Предложение нефтяников оценил российский экономист, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. По словам эксперта, в России будет свой крипторубль. потому что эта валюта популярна и государство будет её контролировать. Поэтому предложение нефтяных компаний не лишено смысла.

«В моменте, то есть здесь и сейчас, Центробанк может закрыть глаза на майнинг, пусть они — нефтяные компании — "развлекаются". Но, в принципе, все страны, включая США, Китай и Россию, идут к тому, что неконтролируемые криптовалюты будут запрещены. Ни одно нормальное государство не может допустить, чтобы на его территории, помимо официальной валюты, ходили какие-то другие бесконтрольные валюты. Поэтому у нас скоро будет только свой крипторубль», — считает Зубец.

К тому же, по его мнению, это может стать выгодным бизнесом, если российские нефтедобывающие компании действительно получат разрешение на майнинг криптовалют. Кроме того, стоимость электроэнергии, необходимой для криптодобычи, в Европе дороже, чем в России — это показал последний кризис. А оборудование для оценки и просчёта алгоритмов для занятия майнингом становится всё более энергоёмким. «Если майнить криптовалюту, то лучше это делать в России», — резюмировал эксперт.

Источник: Коммерсантъ