Почему России не нужен танк Армата для нужд СВО

Почему России не нужен танк Армата для нужд СВОИ эффективны ли на поле боя танки
Ведущий YouTube-канала Army Blog объяснил, почему танк Т-14 Армата армии России на самом деле не нужен.
Первым делом, по словам эксперта YouTube-канала Army Blog, необходимо разобраться с тем, насколько сегодня эффективны танки на поле боя. Пока что ещё ни одна страна при ведении военных действий не отказалась от танков. Например, Израиль регулярно модернизирует свои модели танков.
Связано это всё с универсальностью самого танка. Он сочетает в себе защиту, подвижность и огневую мощь. Всем остальным образцам военной техники приходится жертвовать чем-то из перечисленных параметров. Поэтому танк и остаётся незаменимым.
На сегодняшний день в российской армии существует две концепции танкостроения. Первая - советская школа, представленная Т-72, Т-80, Т-90. Вторая - это высокотехнологичный Т-14 Армата. При этом последний разработан был по логике западного танкостроения. Из-за этого моделей Т-14 не так много и стоят они дорого.
Т-14 - это танк с кардинальным снижением видимости в инфракрасном магнитном и радиодиапазоне. Это сокращает дистанцию захвата цели головками самонаведения противотанковых средств. Управление огнём и другие функции этого танка автоматизированы. Экипаж находится у него в изолированной бронекапсуле. Главное оружие танка - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка с дистанционным управлением.
При этом события последних лет показывают, что для Арматы на поле боя нет таких задач, с которыми не могли бы справиться старые танки классической компоновки. Кроме того, современные противотанковые возможности Т-14 ни к чему на украинском фронте, поскольку танки уже почти перестали воевать между собой со времён арабо-израильских войн.