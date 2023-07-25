Почему России не нужен танк Армата для нужд СВО

На сегодняшний день в российской армии существует две концепции танкостроения. Первая - советская школа, представленная Т-72, Т-80, Т-90. Вторая - это высокотехнологичный Т-14 Армата. При этом последний разработан был по логике западного танкостроения. Из-за этого моделей Т-14 не так много и стоят они дорого.

Т-14 - это танк с кардинальным снижением видимости в инфракрасном магнитном и радиодиапазоне. Это сокращает дистанцию захвата цели головками самонаведения противотанковых средств. Управление огнём и другие функции этого танка автоматизированы. Экипаж находится у него в изолированной бронекапсуле. Главное оружие танка - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка с дистанционным управлением.

При этом события последних лет показывают, что для Арматы на поле боя нет таких задач, с которыми не могли бы справиться старые танки классической компоновки. Кроме того, современные противотанковые возможности Т-14 ни к чему на украинском фронте, поскольку танки уже почти перестали воевать между собой со времён арабо-израильских войн.