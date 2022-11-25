Почему российская баллистическая ракета «Сармат» — уникальная

Почему российская баллистическая ракета «Сармат» — уникальнаяИ аналогов у неё нет во всём мире
Вряд ли кого-то будет секретом, что российский «Сармат» — крайне мощное оружие, являющееся одной из мощнейших отечественных ракет.
Фото: Ведомости
Но в материале издания Известия редактор портала Militaryrussia Дмитрий Корнев рассказал, что у неё вовсе нет аналогов в мире. Специалист отметил уникальную способность баллистической ракеты «забрасывать» около 10 тонн.
Такие энергетические возможности позволяют наносить удар большим количеством обычных боевых баллистических блоков, как по прямым траекториям, так и в облёт земного шара.
Эксперт также поделился мнением, что данная модель МБР имеет все шансы стать носителем гиперзвуковых планирующих блоков типа 4202. На сегодняшний день они используются в составе ракетного комплекса «Авангард».
При этом «Сармат», считает эксперт, сможет переносить до 10 таких блоков.