Почему российская баллистическая ракета «Сармат» — уникальная

Эксперт также поделился мнением, что данная модель МБР имеет все шансы стать носителем гиперзвуковых планирующих блоков типа 4202. На сегодняшний день они используются в составе ракетного комплекса «Авангард».

При этом «Сармат», считает эксперт, сможет переносить до 10 таких блоков.