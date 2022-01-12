Наука и технологии
Сегодня в 06:19
1 мин.

Почему российская снайперская винтовка «Корд» — одна из самых мощных на планете

Что именно позволило стать ей таковой
Считается, что российская армейская крупнокалиберная снайперская винтовка (АСВК) «Корд» — одна из самых мощных в мире. Но почему это так?
Почему российская снайперская винтовка «Корд» — одна из самых мощных на планете

Ответить на вопрос решили наши коллеги из издания iReactor. По их словам, орудие, разработка которого началась ещё в 1996 году на заводе имени В.А. Дегтярева, практически сразу доказала свою очень высокую эффективность.

Это в том числе касается случаев, когда дальность стрельбы составляет более 1,5 км. При подобных раскладах винтовка способна пробивать не только любые из существующих сейчас бронежилетов, но корпус легкобронированной техники.

Причина подобной эффективности заключается сразу в нескольких удачных характеристиках. Это и удлинённый ствол, и специальные крупнокалиберные боеприпасы, и особая компоновка булл-пап. Также эксперты отмечают и высокий уровень эргономики винтовки.

Есть, правда, у «Корда» и свои недостатки. В первую очередь, это большой вес (12,5 кг).

Источник: iReactor
Новости партнеров
Новости партнеров