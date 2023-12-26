Почему российские iPhone отправляют платные СМС после каждой перезагрузки

Россияне обнаружили, что iPhone автоматически отправляют платные SMS в США при изменении номера телефона и повторной регистрации в FaceTime и iMessage. Это стало известно после того, как оператор «Мегафон» ответил на скриншоты переписки, в которых утверждалось, что iPhone периодически отправляют SMS за 10 рублей при перезагрузке, обновлении iOS и смене SIM-карты. Официально в «Мегафон» опровергли эту информацию, но признали, что такие сообщения действительно отправляются при смене номера и регистрации в сервисах Apple.

Согласно оператору, выключить автоматическую отправку SMS можно через настройки смартфона в разделах FaceTime и iMessage, но это приведёт к неработоспособности сервисов Apple. Они подчеркнули, что эти SMS отправляются для корректной настройки сервисов и обеспечения их правильной работы.

Важно отметить, что информация о периодической отправке SMS при обновлении iOS и смене SIM-карты была опровергнута, но возможность отключения этой функции в настройках устройства подтверждена.