Почему российское оружие называют так, а не иначе

Почему российское оружие называют так, а не иначеОказывается, всё достаточно просто
Те, кто интересуется российским вооружением, явно замечал интересную особенность — отечественному ядерному оружию принято давать женские имена, в то время «цветочные» имена получают артиллерийские объекты.
Фото: Техкульт
В качестве примера можно привести тактическую атомную бомбу РДС-4 под названием «Татьяна» и 152-мм самоходную гаубицу 2С3 под названием «Акация».
При этом ракетный комплекс РТ-2ПМ называется «Тополь», а зенитно-ракетный комплекс — «Бук». В отличие от них, НАТО называет российские зенитные ракетные системы именами, начинающимися на букву «г», например, С-300ВМ «Гладиатор» или Антей-2500 «Гигант».
Подобный выбор при подборе имён специалисты объясняют достаточно банально — чаще всего это связано с обыкновенными традициями. Особенно в случае с подбором имён для ядерного оружия.