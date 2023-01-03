Почему российское оружие называют так, а не иначе

В качестве примера можно привести тактическую атомную бомбу РДС-4 под названием «Татьяна» и 152-мм самоходную гаубицу 2С3 под названием «Акация».

При этом ракетный комплекс РТ-2ПМ называется «Тополь», а зенитно-ракетный комплекс — «Бук». В отличие от них, НАТО называет российские зенитные ракетные системы именами, начинающимися на букву «г», например, С-300ВМ «Гладиатор» или Антей-2500 «Гигант».

Подобный выбор при подборе имён специалисты объясняют достаточно банально — чаще всего это связано с обыкновенными традициями. Особенно в случае с подбором имён для ядерного оружия.