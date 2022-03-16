Почему Россия будет, по возможности, отправлять в космос роботов вместо людей

Также Рогозин оценил стоимость новой космической программы США и посчитал, что каждый полёт американских астронавтов на Луну будет стоить $4,5 млрд. И если России удастся подобные траты снизить, это всё равно будут колоссальные суммы, «которые придётся отнимать у образования, здравоохранения и других сфер».

Касательно отправки человека на Луну глава «Роскосомса» также отметил, почему считает, что это трудозатратано. «Надо, чтобы он дышал, ходил в туалет, кормился, его развлекать нужно, чтобы он занимался физическими упражнениями, иначе через две недели начнёт деградировать», — прокомментировал чиновник.